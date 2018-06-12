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Поймали на горячем: в Киеве раскрыли схему "домушников"

1.7тЧитать новость на украинском

В Печерском районе Киева полиция "на горячем" задержала двух квартирных воров.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киева на официальном сайте, преступники работали в дуете и действовали по определенной схеме.

"Один из них подбирал ключи к входным дверям, забирал ценные вещи и выходил из дома, не привлекая внимания. В это время его сообщник, который ждал его на улице, собирал в подъезде краденное в заранее оговоренном месте", ― сообщили правоохранители.

Национальная полиция Украины

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Национальная полиция Украины

Преступников поймали на месте кражи: они ходили от подъезда к подъезду и пытались подобрать код к дверям. Правоохранители заметили их и решили проследить.

"На бульваре Леси Украинки злоумышленникам удалось открыть дверь. Один зашел в дом, второй товарищ остался ждать на улице. Потом они поменялись ролями: первый вышел, а второй пошел в подъезд и вернулся с пакетами", ― рассказали схему воровства в полиции.

Отмечается, что во время кражи воры вынесли ноутбук, ювелирные украшения и парфюм.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве задержали воров, которые проникали в квартиры путем подбора ключей к квартирам.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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