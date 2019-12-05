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5 декабря • обновлено в 13:11
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/ Криминал

Похитили и застрелили: появились подробности жуткого убийства иностранного бизнесмена на Киевщине

1.8т
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Полиция Киева задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили иностранного бизнесмена, а затем на территории области спрятали тело погибшего.

К правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что его 49-летний друг исчез из столичного отеля. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, иностранец вышел из отеля, сел в машину и уехал в неизвестном направлении, после чего перестал выходить на связь. Оказалось, что его похитили и застрелили двое мужчин. Чтобы скрыть следы преступления они спрятали тело на территории Киевской области.

На Киевщине убили иностранного бизнесмена

На Киевщине убили иностранного бизнесмена

Полиция Киева

Правоохранители задержали двух мужчин 1993 по 1992 годов рождения, а в ходе обысков в автомобиле, которым пользовался один из подозреваемых, нашли пистолет и патроны.

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Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержания под стражей без возможности внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция Киева задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили иностранного бизнесмена

Полиция Киева задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили иностранного бизнесмена

Полиция Киева

Тело убитого иностранного бизнесмена спрятали на территории Киевской области

Тело убитого иностранного бизнесмена спрятали на территории Киевской области

Полиция Киева

Полиция Киева задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили иностранного бизнесмена

Полиция Киева задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили иностранного бизнесмена

Полиция Киева

Тело убитого иностранного бизнесмена спрятали на территории Киевской области

Тело убитого иностранного бизнесмена спрятали на территории Киевской области

Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в заброшенном колодце нашли тело иностранного бизнесмена с огнестрельными ранениями. Правоохранители задержали лиц, которые за деньги скрыли тело и уничтожили вещественные доказательства.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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