Похитили и застрелили: появились подробности жуткого убийства иностранного бизнесмена на Киевщине

Полиция Киева задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили иностранного бизнесмена, а затем на территории области спрятали тело погибшего.

К правоохранителям обратился мужчина и сообщил, что его 49-летний друг исчез из столичного отеля. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, иностранец вышел из отеля, сел в машину и уехал в неизвестном направлении, после чего перестал выходить на связь. Оказалось, что его похитили и застрелили двое мужчин. Чтобы скрыть следы преступления они спрятали тело на территории Киевской области.

На Киевщине убили иностранного бизнесмена Полиция Киева

Правоохранители задержали двух мужчин 1993 по 1992 годов рождения, а в ходе обысков в автомобиле, которым пользовался один из подозреваемых, нашли пистолет и патроны.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщили о подозрении и избрали меру пресечения – содержания под стражей без возможности внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция Киева задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили иностранного бизнесмена Полиция Киева

Тело убитого иностранного бизнесмена спрятали на территории Киевской области Полиция Киева

Полиция Киева задержала двух мужчин, которые похитили и застрелили иностранного бизнесмена Полиция Киева

Тело убитого иностранного бизнесмена спрятали на территории Киевской области Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в заброшенном колодце нашли тело иностранного бизнесмена с огнестрельными ранениями. Правоохранители задержали лиц, которые за деньги скрыли тело и уничтожили вещественные доказательства.

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