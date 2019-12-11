Похитили и бросили в помойку: под Киевом поиздевались над памятником Героям АТО

В пгт. Ворзель Киевской области во вторник, 10 декабря, осквернили памятник Героям АТО. Его похитили и выбросили в помойку.
Инцидент произошел в сквере на улице Кленовая, написала пресс-служба Ирпенского отдела полиции ГУНП в Киевской области на своей странице в Facebook.
Полицейские нашли украденный памятник и задержали мужчину, который надругался над ним. Подозреваемым оказался гражданин П., житель Ворзеля. Он выбросил памятник, словно хлам, в помойку.
Под Киевом поиздевались над памятником Героям АТО
Ирпенский отдел полиции ГУНП в Киевской области
Как сообщал OBOZREVATEL, вандалы осквернили могилу героя Небесной сотни Владимира Мельничука на афганском кладбище в городе Вышгород Киевской области.
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