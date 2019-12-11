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11 декабря • обновлено в 10:56
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/ Криминал

Похитили и бросили в помойку: под Киевом поиздевались над памятником Героям АТО

1.7т
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В пгт. Ворзель Киевской области во вторник, 10 декабря, осквернили памятник Героям АТО. Его похитили и выбросили в помойку.

Инцидент произошел в сквере на улице Кленовая, написала пресс-служба Ирпенского отдела полиции ГУНП в Киевской области на своей странице в Facebook.

Полицейские нашли украденный памятник и задержали мужчину, который надругался над ним. Подозреваемым оказался гражданин П., житель Ворзеля. Он выбросил памятник, словно хлам, в помойку.

Под Киевом поиздевались над памятником Героям АТО

Под Киевом поиздевались над памятником Героям АТО

Ирпенский отдел полиции ГУНП в Киевской области

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Совершенно правильное и логичное действие - ведь не только майд,ауны должны крушить и выкидывать памятники у нас в Украине.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЯКА ГАРНА НОВИНА!!!! МОЛОДЦЫ!!!
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Почему бы этого дятла посадить лет на 5?
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