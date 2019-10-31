"Похищение" ребенка в Киеве: выяснились новые подробности

В Киеве мужчину обвинили в краже ребенка 30 октября в Печерском районе, на улице Саперное Поле, 26. Информация об инциденте не подтвердилась.

Правоохранители разыскали автомобиль и задержали водителя, который, по словам заявительницы, положил в багажник машины корзину с малышом и уехал в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

С целью розыска авто в столице Украины было введено специальную операцию. Впоследствии правоохранители разыскали и остановили машину на одной из улиц Печерского района.

Подробности "похищение" ребенка в Киеве. Иллюстрация

Во время разговора с 31-летним водителем полицейские установили, что он действительно проводил монтажные сантехнические работы по указанному адресу. А после этого мужчина выносил инструменты в коробках в багажник своего авто. Также возле дома он помог женщине с детской коляской.

Для проверки достоверности этой информации и выяснения всех обстоятельств водителя доставили в Печерское управления полиции. Собранные сведения зарегистрировали в территориальном управлении столичной полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 30 октября, в Печерском районе Киева, на улице Саперное Поле, 26 мужчина якобы положил маленького ребенка в корзину, а затем – в багажник автомобиля и скрылся.

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