Похищение бизнесмена в Киеве: пяти задержанным объявили подозрение

Пяти лицам, вероятно, причастным к похищению одного из акционеров ООО "Севастопольский судоремонтный завод "Южный" Сергея Ткаченко в Киеве, объявили подозрение в незаконном лишении свободы, похищении человека, пытках и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Об этом написала пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины на своем сайте. По данным следствия 1 июля бизнесмена похитили из помещения салона красоты в центре столицы, затолкали в машину и более двух недель незаконно удерживали в подвальном помещении в Голосеевском районе (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"За процессуального руководства Киевской местной прокуратуры №10 пяти лицам сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека, пытках и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Накануне лиц, вероятно, причастных к похищению Ткаченко, было установлено и задержано, а пострадавшего освобождено. По месту жительства подозреваемых и в их транспортных средствах провели неотложные обыски.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств этого уголовного преступления и возможных соучастников.

Подозреваемые в причастности к похищению бизнесмена в Киеве Офис генпрокурора

Подозреваемые в причастности к похищению бизнесмена в Киеве Офис генпрокурора

В то же время пресс-служба МВД на своем сайте написала о том, что задержано уже всех возможных причастных к инциденту.

"Две недели мы проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили всех организаторов этой преступной схемы – заказчика и исполнителей", – сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга.

Он также сказал, что бизнесмена держали в нечеловеческих условиях – в одном из подвалов дома он был прикован наручниками, там его пытали, требуя большие средства. Мужчине позволяли только есть и пить.

Глава Нацполиции отметил, что появлялась информация о причастности к этому похищению спецслужб иностранных государств. Он добавил, что эту версию также было проверено.

"Более того, был показан автомобиль с жителями Российской Федерации, которых мы установили. Этот факт не подтвердился", – подчеркнул Клименко.

Брифинг о похищении бизнесмена в Киеве МВД

Похищенный в Киеве бизнесмен с женой МВД

Похищенный в Киеве бизнесмен МВД

Сам пострадавший Ткаченко рассказал, что он несколько лет судился с РФ за отобранный бизнес в Крыму.

"Когда полиция освободила меня из этого страшного плена, я почувствовал счастье. Когда выходыш из дома, никогда не знаешь, что произойдет дальше. Злоумышленники требовали 25 миллионов долларов", – отметил он.

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