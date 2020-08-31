Похищение 4-летней девочки в Борисполе: стали известны новые подробности о злоумышленнике

Obozrevatel Криминал 13:23, 31.08.2020 Обновлено: 13:47, 31.08.2020

Похитивший в Борисполе 4-летнюю девочку мужчина мог пойти на преступление из-за личных проблем.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, за несколько дней до преступления от подозреваемого якобы ушла девушка с ребенком.

"Этот 29-летний мужчина, который проживает в Борисполе на улице Старовокзальной, ранее вообще не попадал в поле зрения правоохранителей, у него даже административных нарушений нет. Занимается частным предпринимательством и ничего плохого о нем не говорили. Есть информация, которую мы проверяем, что за несколько дней до преступления его бросила девушка с ребенком. Возможно, на основании этого у него начались какие-то психологические проблемы,назначены соответствующие экспертизы", – отметил собеседник.

В отделе коммуникации полиции Киевщины уточнили, что злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), частью 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ст. 15 (Покушение на уголовное преступление) частью 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику объявили о подозрении.
Фото отдела коммуникации полиции Киевской области

Наш собеседник добавил, что 31 августа злоумышленнику должны избрать меру пресечения – соответствующие документы направлены в суд. Следователи будут просить для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа на автозаправочной станции в Борисполе Киевской области похитили четырехлетнюю Елизавету Колисниченко. Спустя несколько часов ребенка удалось найти, а похитителя задержать. Злоумышленник на допросе признался, что хотел изнасиловать девочку.

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