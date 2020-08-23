Погоня в Киеве: полицейские поймали вероятного похитителя авто. Фото

Полиция раскрыла подробности погони в Киеве за мужчиной, вероятно, причастным к похищению авто, а также его задержания. Оказалось, что сначала подозреваемый якобы планировал приобрести машину.

В субботу вечером, 22 августа, в столице объявили план "Перехват", ведь на линию 102 поступило сообщение о завладении авто Volkswagen в Подольском районе. Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Заявитель дала объявление о продаже авто, на которое ответил потенциальный покупатель. Женщина договорилась показать ему автомобиль, однако все пошло не так: вместо осмотреть машину, мужчина в ней поехал", – говорится в посте.

В Киеве произошла погоня за вероятным похитителем авто Facebook/Патрульная полиция Киева

Так, все автопатрули города получили ориентировку и принялись искать Volkswagen. Первыми его заметили патрульные на проспекте Шухевича. Тогда началось преследование, подозреваемый игнорировал требования об остановке.

"Volkswagen двигался на большой скорости в направлении Оболонского района, во время бегства водитель создавал многочисленные аварийные ситуации. Дважды на своем пути попадал в искусственную пробку, созданную патрульными. Но и это не остановило вероятного похитителя – оба раза он проехал сквозь пробку, протаранив машины", – пояснили в патрульной полиции.

В столице объявляли план "Перехват" Facebook/Патрульная полиция Киева

Уже на проспекте Степана Бандеры машину заблокировали. Оставив авто, подозреваемый начал убегать, но был задержан.

Патрульные составили на мужчину протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, что повлекло ДТП), по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и по ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КУоАП. В дальнейшем его передали следственно-оперативной группе.

В Киеве поймали вероятного похитителя авто Facebook/Патрульная полиция Киева

Полиция написала о похищении авто в Киеве Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 22 августа полицейские с погоней задержали водителя, который, предварительно, угнал автомобиль.

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