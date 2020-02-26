Бизнесмен с криминальным прошлым Леонид Вульф, которого 25 февраля обнаружили застреленным в центре Киева, в предсмертной записке назвал "виновных" и сообщил, у кого купил оружие.

Фотографии из квартиры на ул. Архитектора Городецкого опубликовал ресурс Dетектив-INFO. На них видно тело авторитета, пистолет-пулемет "Скорпион", из которого тот застрелился, и саму записку.

Отметим, что версия о самоубийстве является основной у полиции, однако еще нет результатов экспертиз.

Леонид Вульф

В предсмертной записке 59-летний Леонид Вульф объяснил, что заставило его решиться на такой шаг. В частности, он связал это с кражей у него 200 тысяч долларов в конце ноября 2019 года.

Предсмертная записка Вульфа

"Последние два года я очень болел, деньги берег на случай смерти. После ограбления мое состояние резко ухудшилось, я оказался в больнице. Меня обвиняют, что я сам ограбил свою квартиру и выдал красивую инсценировку", - написано на бумаге.

Далее Вульф подчеркнул, что в своей гибели он обвиняет неких В. Радкевича и С. Скибу.

Также Вульф оставил постскриптум, где отметил, что оружие приобрел у знакомого участника АТО.

Леонид Вульф скончался 25 февраля

Оружие, из которого якобы застрелился бизнесмен-уголовник

Ранее источники OBOZREVATEL рассказали, что возле тела было обнаружено две предсмертных записки, однако одна из них была порвана. Также источники утверждают, что виновными в краже из его квартиры Вульф считал свою охрану, упоминалось, что это бывшие "чекисты".

Дом в центре Киева. где жил Леонид Вульф

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Вульф – выходец из криминальных кругов Кривого Рога, который последние годы занимался денежными махинациями в нескольких странах ЕС.

Вульф отбывал наказание в израильской тюрьме. Против него выдвинули обвинение в организации убийств в Украине в 1995 году.

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