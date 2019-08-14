Погиб пассажир: в Киеве на Днепре лодка "влетела" в яхту

В Киеве владелец моторной лодки, управляя ею в состоянии алкогольного опьянения, на реке Днепр (между мостом "Метро" и мостом "Патона") на большой скорости совершил опасный маневр в сторону яхты, в результате чего они столкнулись.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, на лодке находились пассажиры. В результате удара один из них получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался.

Для избежания ответственности владелец моторной лодки пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали сотрудники полиции речного порта "Киев".

В Киеве на Днепре лодка "влетела" в яхту ТСН/УНИАН

По результатам проведения комплекса следственных действий и на основании судебной водно-транспортной экспертизы, ему сообщено о подозрении по признакам совершения преступлений, предусмотренных ст. 291, ч. 3 ст. 135 УК Украины (нарушение действующих на транспорте правил и оставление в опасности лица, что повлекло его смерть).

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

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