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28 октября • обновлено в 10:49
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Погиб моментально: на въезде в Киев авто влетело в пешехода. Фото и видео 18+

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В воскресенье вечером, 27 октября, на Одесской трассе, на въезде в Киев, произошло кровавое ДТП. Автомобиль Subaru на большой скорости насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер до приезда врачей, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Водитель Subaru двигался в Киев со стороны поселка Чабаны. В это время пешеход решил сократить путь и перебегал дорогу в неположенном месте. Примечательно, что всего за 50 метров от места ДТП была "зебра".

На въезде в Киев авто влетело в пешехода

На въезде в Киев авто влетело в пешехода

Информатор

Водитель поздно увидел пешехода и влетел в него. Мужчина получил серьезные травмы и погиб практически моментально. У автомобиля погнуло стойку и крышу, а окровавленное лобовое стекло было вогнуто в салон.

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На Одесской трассе, на въезде в Киев, произошло кровавое ДТП

На Одесской трассе, на въезде в Киев, произошло кровавое ДТП

Информатор

Автомобиль Subaru на большой скорости насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу

Автомобиль Subaru на большой скорости насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу

Информатор

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер до приезда врачей

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер до приезда врачей

Информатор

На Одесской трассе, на въезде в Киев, произошло кровавое ДТП

На Одесской трассе, на въезде в Киев, произошло кровавое ДТП

Информатор

Автомобиль Subaru на большой скорости насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу

Автомобиль Subaru на большой скорости насмерть сбил пешехода, который перебегал дорогу

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг ночью, 24 октября, в Киеве на Кольцевой дороге произошло кровавое ДТП. Водитель BMW насмерть сбил человека, который переходил дорогу.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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