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15 ноября • обновлено в 11:38
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/ Криминал

Поджог трех магазинов известной сети в Киеве: появилось страшное видео

2.3т
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Появилось видео серии поджогов нескольких магазинов сети "Молоко от фермера" в Киеве в ночь на 14 ноября.

Ролик опубликовали на странице "Киев Оперативный". На одном из фрагментов видно, как магазин уже полностью охватило пламя (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На других – зафиксированы именно моменты поджога. Так, к одному из магазинов подошли двое мужчин в масках. После этого они разбили стекло витрины, вылили в отверстия воспламеняющееся вещество, зажгли огонь и скрылись.

Поджог трех магазинов известной сети в Киеве

Поджог трех магазинов известной сети в Киеве

Еще один поджог был совершен почти аналогично, только мужчины не разбивали витрину.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров. Около 3:00 с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Гоша Злой
Гоша Злой
чикаго(
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На Украине 90-е. Время таких, как ваш обожаемый гозман. Кушайте.
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