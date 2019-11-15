Поджог трех магазинов известной сети в Киеве: появилось страшное видео

Появилось видео серии поджогов нескольких магазинов сети "Молоко от фермера" в Киеве в ночь на 14 ноября.

Ролик опубликовали на странице "Киев Оперативный". На одном из фрагментов видно, как магазин уже полностью охватило пламя (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На других – зафиксированы именно моменты поджога. Так, к одному из магазинов подошли двое мужчин в масках. После этого они разбили стекло витрины, вылили в отверстия воспламеняющееся вещество, зажгли огонь и скрылись.

Поджог трех магазинов известной сети в Киеве

Еще один поджог был совершен почти аналогично, только мужчины не разбивали витрину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров. Около 3:00 с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".

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