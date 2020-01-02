Поджигают, если не заплатить: рынок на Троещине "захватила" вооруженная банда. Видео

В Киеве на базаре Троещины орудует банда вымогателей, которая путем шантажа "выбивает дань" из владельцев лавок.

Как сказано в сюжете ТСН, злоумышленники требуют по 10 тысяч долларов с каждой точки "за спокойствие".

Тем, кто отказывается платить бандитам, присылают смс-сообщения с угрозами. Также с целью запугивания "непослушных" на рынке уже успели сжечь несколько павильонов и обстрелять витрины.

В переписках со своими жертвами злоумышленники утверждают, что уже четыре месяца "держат" этот рынок. "Десять тысяч долларов в месяц, и это все кончится", – требуют они.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в предновогоднюю ночь четверо вооруженных парней под прикрытием дымовой шашки залили зажигательной смесью витрины и забрасывали их гранатами. Когда их заметили и вызвали полицию, злоумышленники начали разбегаться, но по дороге расстреливали торговые ряды из пистолетов и автомата. Очевидцы говорят, что "это как в Чикаго, как в фильмах про 30-е года".

В Киеве банда "захватила" рынок на Троещине скриншот

В Киеве банда "захватила" рынок на Троещине скриншот

В Киеве банда "захватила" рынок на Троещине скриншот

В Киеве банда "захватила" рынок на Троещине скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Украине вскрыли новый способ обмана, которым мошенники пользовались уже два года. Играя на эмоциях доверчивых родственников, они выманивали деньги и скрывались.

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