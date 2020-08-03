Подумала, что это шутка, – заложница рассказал о приходе террориста в банк
Заложница рассказал о приходе террориста в банк. Скриншот
Террорист Сухроб Каримов зашел в отделение банка в бизнесс-центре "Леонардо" около 12:00 и сказал, что нужно вызвать полицию потому, что у него бомба.
Об этом рассказала журналистам одна из сотрудниц банка, оказавшаяся в заложниках, по имени Наталья. Мужчина не угрожал оружием, лишь сказал, что бомба у него в сумке.
"Я подумала, что это шутка", – сказала женщина.
По ее словам, террорист требовал вызвать только полицию и журналистов. Сначала он вел себя агрессивно, но потом ей удалось снизить напряжение разговорами о погоде, природе, звездах и животных.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 августа неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" .
Во время спецоперации обезвредили террориста Сухроба Каримова, который захватил заложницу в БЦ "Леонардо".