Подумала, что это шутка, – заложница рассказал о приходе террориста в банк

Террорист Сухроб Каримов зашел в отделение банка в бизнесс-центре "Леонардо" около 12:00 и сказал, что нужно вызвать полицию потому, что у него бомба.

Об этом рассказала журналистам одна из сотрудниц банка, оказавшаяся в заложниках, по имени Наталья. Мужчина не угрожал оружием, лишь сказал, что бомба у него в сумке.

"Я подумала, что это шутка", – сказала женщина.

По ее словам, террорист требовал вызвать только полицию и журналистов. Сначала он вел себя агрессивно, но потом ей удалось снизить напряжение разговорами о погоде, природе, звездах и животных.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 3 августа неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" .

Во время спецоперации обезвредили террориста Сухроба Каримова, который захватил заложницу в БЦ "Леонардо".