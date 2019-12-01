Главная Новости
1 декабря • обновлено в 17:42
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Подрыв отделения банка в Киеве: появились новые подробности и фото

1.5т
Читать материал на украинском

Полиция задержала двоих подозреваемых в подрыве банкомата Ощадбанка в Киеве в ночь на 30 ноября. Это 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, во время санкционированных обысков по месту их жительства полицейские изъяли вещественные доказательства – автомобиль, инструменты и часть денег.

Подрыв отделения банка в Киеве: появились новые подробности и фото
Подрыв отделения банка в Киеве: появились новые подробности и фото
Подрыв отделения банка в Киеве: появились новые подробности и фото
Подрыв отделения банка в Киеве: появились новые подробности и фото

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, им готовятся избрать меры пресечения.

Начато уголовное производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Подрыв отделения банка в Киеве: появились новые подробности и фото
Подрыв отделения банка в Киеве: появились новые подробности и фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева по ул. Энтузиастов, 11, в ночь на 30 ноября злоумышленники подорвали банкомат, воспользовавшись газо-воздушной смесью. Они забрали кассеты с деньгами и скрылись на автомобиле. В результате взрыва никто не пострадал.

После взрыва банкомата купюры разметало по всей улице. Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что сумма украденных средств около 250 тыс. грн, а ущерб от взрыва исчисляется миллионами.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Павел Заяц
Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
полиция Национальная полиция Украины "Ощадбанк"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги