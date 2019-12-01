Подрыв отделения банка в Киеве: появились новые подробности и фото

Полиция задержала двоих подозреваемых в подрыве банкомата Ощадбанка в Киеве в ночь на 30 ноября. Это 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, во время санкционированных обысков по месту их жительства полицейские изъяли вещественные доказательства – автомобиль, инструменты и часть денег.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, им готовятся избрать меры пресечения.

Начато уголовное производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева по ул. Энтузиастов, 11, в ночь на 30 ноября злоумышленники подорвали банкомат, воспользовавшись газо-воздушной смесью. Они забрали кассеты с деньгами и скрылись на автомобиле. В результате взрыва никто не пострадал.

После взрыва банкомата купюры разметало по всей улице. Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный заявил, что сумма украденных средств около 250 тыс. грн, а ущерб от взрыва исчисляется миллионами.

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