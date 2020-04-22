Подросткам из Киева, которые жестоко избили ветерана АТО, танкиста Виктора Симончука, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Один из них будет находиться под ней 30 дней, а второй – 60.

Об этом написали на странице "Ветеранського Братерства" в Facebook. Отмечается, что преступникам инкриминируют часть 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи лет.

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"15 апреля в Киеве под Жилянским мостом произошел очень ужасный случай. Двое малолетних недочеловеков решили поиграть в "бандитов". В результате они жестоко избили и ограбили мужчину. Били долго, в течение 10 минут, после тупого удара в голову он без сознания упал на землю, а они продолжили бить ногами по голове и всему телу. И додумались все это снимать на камеру, где они со словами "Смотрите, как мы ху**им дедушку", продолжали калечить, забрали какие-то копейки и очки", – рассказали о жутком инциденте ветераны.

По словам защитников, сейчас жизни Симончука уже ничего не угрожает, однако он находится в больнице с несколькими тяжелыми травмами.

Виктор Симончук после нападения Facebook "Ветеранського Братерства"

Напомним, что Виктор Симончук – это ветеран российско-украинской войны, был танкистом. На протяжении трех лет мужчина достойно выполнял свой долг, за что и получил в 2016 году орден Богдана Хмельницкого III степени.

Виктор Симончук на Донбассе Facebook "Ветеранського Братерства"

"Слава Богу, этих малолетних бандитов задержали, они получили 30 и 60 дней досудебного задержания. "Ветеранське Братерство" будет следить за ходом этого дела. Мы сделаем все, чтобы нападающих ждала справедливая кара и они ответили за свои поступки!" – написали воины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети разгорелся скандал из-за того, что медики отказали Симончуку, которого жестоко избили подростки, в предоставлении помощи. Врачи подумали, что мужчина бездомный.

Он пришел в больницу с перелом пальца, ребра, выбитым зубом и травмами головы. Однако его отправили на улицу со справкой, что никаких проблем нет.

Госпитализировали Героя лишь на следующий день после инцидента в Больницу скорой помощи.

Позже в больнице №17 оправдались, заявив, что не выгоняли жестоко избитого пациента, ветерана АТО Симончука. И.о. главного врача Татьяна Барановская сказала, что у мужчины не было показаний для госпитализации.

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