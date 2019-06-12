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/Криминал

Подрались из-за женщины: в Киеве под ночным клубом произошла поножовщина

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В Киеве возле ночного клуба произошла драка с поножовщиной. Пострадавший и нападавший знакомы не были и повздорили из-за женщины.

ЧП произошло возле ночного заведения на ул. Драйзера, сообщили в пресс-службе полиции в Киеве. Нападавшего задержали, до решения суда он будет пребывать под домашним арестом.

"Словесная перепалка между ними началась в помещении клуба. А когда развлекательное заведение начало закрываться, клиенты вышли на улицу. Там произошла драка, во время которой киевлянин нанес четыре ножевых ранения 28-летнему уроженцу Житомирщины", – уточнили в полиции.

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40-летнему нападавшему объявили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Иллюстрация

Иллюстрация

korrespondent

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Киеве возле ночного клуба произошла драка и поножовщина. У одного из мужчин диагностировали серьезные ранения.

Один из потерпевших получил ранение ножом в грудь. Подозреваемый был задержан.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Беляева Анастасия
Беляева Анастасия
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