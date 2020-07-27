Подозрительный рюкзак на Печерске в Киеве оказался безопасным: появились детали

Подозрительный рюкзак на Печерске в Киеве оказался безопасным.

В найденном в Печерском районе Киева подозрительном рюкзаке оказались продукты питания.

Как рассказали OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции Киева, за рюкзаком вернулся его владелец.

"В рюкзаке (Были. – Ред.) продукты питания. Во время осмотра появился владелец и сказал, что рюкзак забыл", – рассказали в пресс-службе полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 27 июля, во время волны минирований нашли неизвестный подозрительный рюкзак. Инцидент произошел во Французском квартале.