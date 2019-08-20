Подозрительные люди в черной униформе: появились новые подробности стрельбы в Киеве

Во вторник, 20 августа, в Киеве, возле станции метро "Голосеевская", произошла стрельба, в результате которой пострадали люди: правоохранители задержали пятерых участников события.

Как сообщили на сайте официального портала Киева, во время обхода территории Голосеевского парка сотрудники КП "Муниципальная охрана" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой.

При попытке наряда узнать о причинах собрания, неизвестные лица начали оскорблять охранников с применением нецензурной лексики.

Место стрельбы в Киеве

Как сообщил руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, наряд доложил о ситуации оперативному дежурному и руководству. К месту происшествия отправили два экипажа группы быстрого реагирования.

"По прибытии патрулей и руководства они начали выяснять обстоятельства конфликта с присутствующими, однако неизвестные совершили нападение на сотрудников муниципальной охраны и открыли стрельбу из огнестрельного оружия", – рассказал Загуменный.

По его словам, неизвестные совершили выстрел в боковое стекло одного из патрульных авто ГБР, в результате чего водитель получил ранения головы. Его госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Кроме того, старший охранник очередного наряда получил ножевое ранение бедра.

Представители "Муниципальной охраны" предоставили полиции всю информацию об участниках конфликта. Поэтому вскоре правоохранители задержали пятерых из них, части удалось сбежать на нескольких автомобилях.

Следователи начали расследовать уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле метро "Голосеевская" в Киев 20 августа произошла перестрелка, в результате которой серьезно пострадали три человека, еще пятеро получили незначительные телесные повреждения. Фигурантами кровавой ЧП стали сотрудники частной охранной фирмы и "Муниципальной охраны".

Позже народный депутат VIII созыва Рады Игорь Луценко сообщил, что участниками стрельбы были частная охранная фирма "Левый берег" и "Муниципальная варта".

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