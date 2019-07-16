Подозревают в расстрелах на Майдане: суд Киева отпустил экс-бойца "Беркута"

Святошинский районный суд Киева отпустил под домашний арест экс-бойца "Беркута" Сергея Тамтуру, которого подозревают в расстрелах участников Евромайдана.
Такое решение было вынесено 16 июля, пишет "Цензор.нет". Еще четверых подозреваемых бывших силовиков оставили под арестом.
Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко и Олег Янишевский тоже служили в спецподразделении "Беркут".
Цензор.нет
Всех пятерых фигурантов подозревают в убийствах и ранениях участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года.
Как писал OBOZREVATEL, в июне Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в преступлениях против участников Евромайдана бывшего начальника столичного управления СБУ Александра Щеголева.
В материалах следствия Щеголев проходит как человек, который отдал приказ начать спецоперацию "Бумеранг" – так называемые антитеррористические меры 18 февраля 2014 года.
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