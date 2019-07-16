Главная Новости
Мова Язык
Lady City

/ Криминал

Подозревают в расстрелах на Майдане: суд Киева отпустил экс-бойца "Беркута"

1.4т Читать материал на украинском

Святошинский районный суд Киева отпустил под домашний арест экс-бойца "Беркута" Сергея Тамтуру, которого подозревают в расстрелах участников Евромайдана.

Такое решение было вынесено 16 июля, пишет "Цензор.нет". Еще четверых подозреваемых бывших силовиков оставили под арестом.

Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко и Олег Янишевский тоже служили в спецподразделении "Беркут".

Новости
Причастность "Беркута" к расстрелам на Майдане впервые доказали в суде
Подозревают в расстрелах на Майдане: суд Киева отпустил экс-бойца "Беркута"

Цензор.нет

Всех пятерых фигурантов подозревают в убийствах и ранениях участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года.

Как писал OBOZREVATEL, в июне Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в преступлениях против участников Евромайдана бывшего начальника столичного управления СБУ Александра Щеголева.

В материалах следствия Щеголев проходит как человек, который отдал приказ начать спецоперацию "Бумеранг" – так называемые антитеррористические меры 18 февраля 2014 года.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
15
1
Смешно
1
Интересно
8
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel