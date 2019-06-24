Подозревается родственник: появились подробности об убийстве 9-летнего мальчика в Киеве

Подозреваемым в убийстве 9-летнего Захара Черевко, который пропал, а позже был найден убитым в Киеве, является его родственник.
У него возник конфликт с ребенком, в результате чего он нанес ему телесные повреждения и спрятал тело в озере. Такие предварительные данные расследования опубликовал "Информатор".
"У подозреваемого зафиксированы психические отклонения. В СМИ сообщают о ножевых ранениях, но какие именно телесные повреждения были нанесены, нам неизвестно. Подробности инцидента устанавливаются", – уточнили в СМИ.
Как сообщил OBOZREVATEL источник в полиции, речь идет о брате сожителя матери ребенка.
Захар Черевко
Facebook Инфо Борщаговка
Напомним, что мальчик пропал 22 июня после того, как около 8 вечера вышел брать интервью у прохожих рядом со своим домом на ул. Вербицкого в Дарницком районе.
23 июня, около 17:00, спасателям ГосЧС поступило сообщение о найденном в озере Вырлица теле человека.
"Как выяснилось, тело ребенка 2009 года рождения находилось на расстоянии 1 м от берега на поверхности воды. Спасатели при помощи подручных средств достали его и передали правоохранителям", – сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Озеро Вырлица
Facebook Вартові еспресо
Место исчезновения
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня близкие опознали тело пропавшей девочки. По словам следователя, родители 22-летнего подозреваемого, скорее всего, не знали о содеянном. Также они отказались нанимать ему адвоката.
Задержанный по подозрению в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко житель Ивановки Одесской области сознался в содеянном.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Убийство Захара Черевко в Киеве" на OBOZREVATEL.