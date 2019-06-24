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Подозревается родственник: появились подробности об убийстве 9-летнего мальчика в Киеве

27.1тЧитать материал на украинском

Подозреваемым в убийстве 9-летнего Захара Черевко, который пропал, а позже был найден убитым в Киеве, является его родственник.

У него возник конфликт с ребенком, в результате чего он нанес ему телесные повреждения и спрятал тело в озере. Такие предварительные данные расследования опубликовал "Информатор".

"У подозреваемого зафиксированы психические отклонения. В СМИ сообщают о ножевых ранениях, но какие именно телесные повреждения были нанесены, нам неизвестно. Подробности инцидента устанавливаются", – уточнили в СМИ.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в полиции, речь идет о брате сожителя матери ребенка.

Захар Черевко

Захар Черевко

Facebook Инфо Борщаговка

Напомним, что мальчик пропал 22 июня после того, как около 8 вечера вышел брать интервью у прохожих рядом со своим домом на ул. Вербицкого в Дарницком районе.

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23 июня, около 17:00, спасателям ГосЧС поступило сообщение о найденном в озере Вырлица теле человека.

"Как выяснилось, тело ребенка 2009 года рождения находилось на расстоянии 1 м от берега на поверхности воды. Спасатели при помощи подручных средств достали его и передали правоохранителям", – сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Озеро Вырлица

Озеро Вырлица

Facebook Вартові еспресо

Место исчезновения

Место исчезновения

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Убийство Захара Черевко в Киеве
Место
УкраинаКиев
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Юг Руси
Юг Руси
А если-бы не вышыватка .............
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Виня Ксения
Виня Ксения
Юг Руси, а если бы у тебя были в наличии мозги, а не вата...
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Golan Sim
Golan Sim
Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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Golan Sim
Golan Sim
ivanov koly, поц, ты один из них? ))
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ivanov koly
ivanov koly
Golan Sim, главная трагедия наших дней-кремлевские тролли. в статье написано-подозреваемый родственник-псих, а психов в россии сейчас стало поменьше-они рванули на Донбасс безнаказано маньячить
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