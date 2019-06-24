Подозревается родственник: появились подробности об убийстве 9-летнего мальчика в Киеве

Подозреваемым в убийстве 9-летнего Захара Черевко, который пропал, а позже был найден убитым в Киеве, является его родственник.

У него возник конфликт с ребенком, в результате чего он нанес ему телесные повреждения и спрятал тело в озере. Такие предварительные данные расследования опубликовал "Информатор".

"У подозреваемого зафиксированы психические отклонения. В СМИ сообщают о ножевых ранениях, но какие именно телесные повреждения были нанесены, нам неизвестно. Подробности инцидента устанавливаются", – уточнили в СМИ.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в полиции, речь идет о брате сожителя матери ребенка.

Захар Черевко Facebook Инфо Борщаговка

Напомним, что мальчик пропал 22 июня после того, как около 8 вечера вышел брать интервью у прохожих рядом со своим домом на ул. Вербицкого в Дарницком районе.

23 июня, около 17:00, спасателям ГосЧС поступило сообщение о найденном в озере Вырлица теле человека.

"Как выяснилось, тело ребенка 2009 года рождения находилось на расстоянии 1 м от берега на поверхности воды. Спасатели при помощи подручных средств достали его и передали правоохранителям", – сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Озеро Вырлица Facebook Вартові еспресо

Место исчезновения Google-карты

Как писал OBOZREVATEL:

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