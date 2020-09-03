Подозреваемый в убийстве сотрудницы Верховной Рады задержан полицией

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сотрудницы Верховной Рады Украины Антонины Шпир.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, убийцей оказался ранее судимый мужчина. Его фамилию не назвали.

"Им оказался судимый в 2011 году за грабеж, 53-летний мужчина. Есть серьезные основания полагать, что именно он убил сотрудницу Верховной Рады. Мотивы убийцы устанавливаются", – рассказал источник.

Полиция также подозревает мужчину в совершении серии других тяжелых преступлений.

Напомним, 4 июля в кукурузном поле под Киевом между селами Вольное и Юровка обнаружили тело Антонины Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде Украины.

Преступник задушил женщину и украл ее вещи.

Как писал OBOZREVATEL, 4 июля под Киевом нашли тело Антонины Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде Украины. Она пропала 29 июня после того, как вышла из маршрутки возле села Юровка.

Позже стали известны некоторые детали происшествия. Возле убитой Антонины Шпир нашли кляп и две бутылки с разными веществами. Тело было без одежды, сумки и деньги украдены.

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