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/Криминал

Подошли на остановке, били ногами: в Киеве возле метро напали на подростка

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В Киеве возле метро "Нивки" группа неизвестных напала на прохожего подростка и принялась лупить ногами его гитару, которую парень нес за спиной.

Пострадавший не был знаком с нападающими и стал случайным объектом атаки, рассказала мать парня, Ольга Билоус, на своей странице в Facebook.

"Двое парней и две девушки, лет по 16-20. Молодые люди решили, что лучший способ показать свою силу ‒ это побить гитару на незнакомом человеке, который стоит и ждет маршрутку. Как следствие, гитара, инструмент, который он обожал, разбита, ребенок перепуган и всю ночь бросался в кошмарах", ‒ написала мама пострадавшего.

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В Киеве на подростка напали возле метро

В Киеве на подростка напали возле метро

Facebook Ольга Біловус

В Киеве на подростка напали возле метро

В Киеве на подростка напали возле метро

Facebook Ольга Біловус

Женщина сообщила, что в момент нападения ее сын возвращался с концерта творческих детей в Чернигове, а игра на гитаре является его любимым хобби. Купить новый инструмент у семьи возможности нет.

Небезразличные пользователи соцсети сразу же предложили скинуться для подростка на новую гитару, а один из магазинов музыкальных инструментов предложил скидку при покупке.

Как писал OBOZREVATEL, 19 марта в Киеве трое школьников получили травмы во время драки в разных учебных заведениях.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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