Подошла сзади: в Киеве женщина нагло ограбила ребенка в школе

В Святошинском районе Киева, в школе на улице Гната Юры, женщина нагло ограбила ребенка. Она сорвала с 6-летней девочки золотую цепочку и убежала.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установили подозреваемую и задержали ее в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ею оказалась 35-летняя киевлянка, ранее судимая за кражи и мошенничества. Женщина зашла в помещение школы, подошла сзади к девочке и сорвала с ее шеи золотую цепочку, а затем убежала.

В Киеве женщина нагло ограбила ребенка в школе Полиция Киева

По данному факту следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Будет решаться вопрос об объявлении фигурантке о подозрении. Меру пресечения ей выберет суд. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева мужчина, угрожая девушке ножом и пистолетом, изнасиловал ее и отобрал золотые украшения.

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