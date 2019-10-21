Подошел в туалете и пытался трогать: в Киеве вспыхнул скандал из-за педофила в школе

В Киеве вокруг школы №123 вспыхнул скандал из-за обвинений в домогательстве к ребенку. Неизвестный мужчина проник на территорию учебного заведения и начал приставать к первокласснику в туалете.

По словам родственницы пострадавшего ребенка, Анастасии Григорук, администрация школы пыталась "замять" инцидент, не предавая его огласке. Об этом девушка написала на своей странице в Facebook.

"Малыш только пошел в школу. Идет второй месяц. Чувак стоял в туалете. Брат зашел, и пока делал свои дела, эта скотина полез к нему. К счастью, малыш успел обернуться, ударить му**ка по рукам и убежать", –рассказала она.

Предполагаемый нападавший Facebook Anastasiia Grigoruk

"Директор школы заявил: "Ну так проникновения же не было, чего вы!" – пересказала разговор с администрацией школы Анастасия Григорук.

По словам Григорук, ребенок опознал нападавшего на камерах видеонаблюдения. Также выяснилось, что этот же молодой человек был пойман в другой школе, но успел сбежать до приезда правоохранителей.

Предполагаемый нападавший Facebook Anastasiia Grigoruk

В группе dtp.kiev.ua в Facebook уточнили, что запечатленный на видеонаблюдении мужчина якобы был застукан за приставанием к детям и в школе №1.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в октябре на улице Стражеско заметили мужчину, который якобы показывал детям свои половые органы. По словам детей, он уже не в первый раз совершал по отношению к ним развратные действия.

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