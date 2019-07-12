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Подкуп и "мертвые души": на Киевщине зафиксировали нарушения перед выборами

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На Киевщине на избирательных участках в члены комиссии записывали умерших людей. "Мертвые души" были замечены в Обуховском районе на 94 округе.

О возможном нарушении правоохранителям сообщил народный депутат VIII созыва, отметили в пресс-службе полиции Киевской области.

"По мнению заявителя, в список кандидатов и членов участковой избирательной комиссии (УИК) включены лица, которых уже нет в живых, которые собственноручно не писали заявление про намерения вхождения туда и не давали свое согласие", – уточнили правоохранители.

Еще один факт нарушения зафиксировали в селе Сквирского района. Кандидат в нардепы при помощи своих доверенных лиц организовал бесплатный медосмотр жителей, что расценили как незаконную агитацию.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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