Подкуп и "мертвые души": на Киевщине зафиксировали нарушения перед выборами

На Киевщине на избирательных участках в члены комиссии записывали умерших людей. "Мертвые души" были замечены в Обуховском районе на 94 округе.
О возможном нарушении правоохранителям сообщил народный депутат VIII созыва, отметили в пресс-службе полиции Киевской области.
"По мнению заявителя, в список кандидатов и членов участковой избирательной комиссии (УИК) включены лица, которых уже нет в живых, которые собственноручно не писали заявление про намерения вхождения туда и не давали свое согласие", – уточнили правоохранители.
Еще один факт нарушения зафиксировали в селе Сквирского района. Кандидат в нардепы при помощи своих доверенных лиц организовал бесплатный медосмотр жителей, что расценили как незаконную агитацию.
Нарушение избирательного законодательства
Полиция в Киевской области
Как писал OBOZREVATEL, начальника полиции Василькова Киевской области Василия Первака отстранили от выполнения обязанностей из-за информации о его внеслужебной связи с кандидатом в нардепы.
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