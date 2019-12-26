Подъехали на авто: в Киеве женщине среди бела дня выстрелили в голову

В четверг, 26 декабря, в Киеве на Виноградаре неизвестные открыли стрельбу и попали женщине в голову.

Нападавшие подъехали к месту инцидента на авто, из которого и совершили выстрел. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Позже информацию о событии подтвердила и пресс-служба полиции города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В это время женщина, в возрасте около 60 лет, находилась возле пункта обмена валют. Пуля попала ей в голову.

В Киеве женщине среди бела дня выстрелили в голову Скриншот с видео

Неизвестные стреляли из пистолета резиновыми пулями. Пострадавшей удалось выжить, ее забрали в больницу.

В пресс-службе полиции Киева отметили, что инцидент произошел на проспекте Правды. Информацию зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Будет решаться вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина решил отомстить за обвинения своего отца в краже мангала и выстрелил в обидчика из огнестрельного оружия.

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