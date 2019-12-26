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26 декабря • обновлено в 17:03
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Подъехали на авто: в Киеве женщине среди бела дня выстрелили в голову

22.1т
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В четверг, 26 декабря, в Киеве на Виноградаре неизвестные открыли стрельбу и попали женщине в голову.

Нападавшие подъехали к месту инцидента на авто, из которого и совершили выстрел. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. Позже информацию о событии подтвердила и пресс-служба полиции города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В это время женщина, в возрасте около 60 лет, находилась возле пункта обмена валют. Пуля попала ей в голову.

В Киеве женщине среди бела дня выстрелили в голову

В Киеве женщине среди бела дня выстрелили в голову

Скриншот с видео

Неизвестные стреляли из пистолета резиновыми пулями. Пострадавшей удалось выжить, ее забрали в больницу.

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В пресс-службе полиции Киева отметили, что инцидент произошел на проспекте Правды. Информацию зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Будет решаться вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина решил отомстить за обвинения своего отца в краже мангала и выстрелил в обидчика из огнестрельного оружия.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
А ведь не расследуют, как не повесили всем известных убийц Сотни, сжигавших живьемв Одессе, убивавших журналистов и писателей и бомбивших жилые кварталы Донбасса... Почему? -Потому что у барднерни и воров свои законы: красть, убивать и печать гебббббельсятину, чтобы сделать из Украины рабов и обслугу хунты... Вешай убийц и растлителей украинцев!!!!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вонючие росейские скоты в "ментовской шкуре" сидя на паРРаше уже "раскрыли" это дело и нашли "виновных"! Вот это и есть рюзге мир со всеми его одичалыми обитателями!
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2 из 3 ответов | показать все
Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
Кацaп Кацaпыч, ты пропа г а н д он по р о х о б оттт... Иди воюй, трусливой ч м о :))))) На диване ты иксперд, а как в дело - трусливое барднеровское авно и обслуга воров и убийц :))))))))))
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Кaзяб Казяпыч, какой же ты смешной, тyпоголoвый xoxлоyйoбoк.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Тут недавно, во время очередного исторического экскурса, упоминали средневековое название территорий, на которых расположена нынешняя Украина - "Дикие Поля"… Если в ближайшее время ничего не изменится, боюсь, оно снова войдёт в обиход.
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