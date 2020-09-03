Под офисом "Свободы" в Киеве в ходе столкновений избили троих полицейских. Фото

В офис политической партии "Свобода" в Киеве вечером 2 сентября прибыла полиция для проведения процессуальных действий. В результате между сторонами возник конфликт.

Трое правоохранителей получили телесные повреждения, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева. Происшествие также прокомментировал председатель партии Олег Тягнибокна своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Медицинскую помощь полицейским оказали без госпитализации. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По какому делу сотрудники департамента стратегических расследований полиции посетили офис "Свободы" в полиции не уточнили.

Конфликт под офисом "Свободы" в Киеве Олег Тягнибок в Facebook

Полицейские получили телесные повреждения Олег Тягнибок в Facebook

По словам Олега Тягнибока, полиция пришла в офис партии, чтобы задержать депутата Киевсовета Владимира Назаренко. Около полуночи силовики отступили.

"Сейчас под Киевским офисом "Свободы" около 50 аваковских полицейских и спецназовцев. Возможен штурм офиса. Хотят задержать Володю Назаренко, ветерана московско-украинской войны, лейтенанта батальона "Киевская Русь", депутата Киевсовета. Это все накануне завтрашней сессии Киевсовета и местных выборов", – написал Тягнибок.

Комментарий председателя партии Олег Тягнибок в Facebook

Офис партии "Свобода" в Киеве Олег Тягнибок в Facebook

Тягнибок показал фото с места инцидента Олег Тягнибок в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, под Киевом толпа устроила перестрелку из ружей посреди улицы. В соцсети выложили видео конфликта, снятое очевидцем.