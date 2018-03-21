Под носом у полицейских: в Киеве разбили голову мужчине

В Киеве в Печерском районе на бульваре Леси Украинки избили и ограбили мужчину.

Как сообщил местный житель, политконсультант Сергей Быков на своей странице в Facebook, чрезвычайное происшествие произошло в среду, 21 марта.

"Выхожу со двора, и тут встает чувак с разбитой головой. Какие-то то мудаки разбили голову и обокрали", - написал очевидец.

Сергей Быков, Facebook

В комментариях Быков добавил, что полиция сразу же была на месте инцидента.

"Полиция пришла сразу, опорный пункт в этом же доме", - подчеркнул он.

Также киевлянин сообщил, что позже приехала "скорая помощь" и забрала пострадавшего.

Как сообщал "Обозреватель", под Киевом напали на детей в Доме культуры.