Под носом у полицейских: в Киеве разбили голову мужчине

В Киеве в Печерском районе на бульваре Леси Украинки избили и ограбили мужчину.
Как сообщил местный житель, политконсультант Сергей Быков на своей странице в Facebook, чрезвычайное происшествие произошло в среду, 21 марта.
"Выхожу со двора, и тут встает чувак с разбитой головой. Какие-то то мудаки разбили голову и обокрали", - написал очевидец.
Сергей Быков, Facebook
В комментариях Быков добавил, что полиция сразу же была на месте инцидента.
"Полиция пришла сразу, опорный пункт в этом же доме", - подчеркнул он.
Также киевлянин сообщил, что позже приехала "скорая помощь" и забрала пострадавшего.
Как сообщал "Обозреватель", под Киевом напали на детей в Доме культуры.
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