Под Киевом застрелили мужчину: озвучена версия убийства

Obozrevatel Криминал 11:46, 22.09.2020 Обновлено: 12:30, 22.09.2020

В Ворзеле Киевской области 21 сентября около 14:00 неизвестный злоумышленник застрелил мужчину.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, предварительно, убийство произошло из-за долгов погибшего.

"Якобы, убитый должен был злоумышленнику около 40 тысяч долларов. Был всего лишь один выстрел", – отметил он.

В пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что сообщение об убийстве в Ворзеле к ним поступило от прохожего.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением брюшной полости и установили его личность. Им оказался 40-летний гражданин, который ранее был судим за совершение незаконного завладения автотранспорта", – рассказали в полиции.

Убитый был ранее судим за автоугоны.
Пресс-служба полиции Киевщины

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче Киевской области двое злоумышленников насильно посадили мужчину в автомобиль Mercedes и увезли в неизвестном направлении.

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