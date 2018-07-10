Под Киевом задержали педофила: что известно

Под Киевом в с. Карапыши правоохранители задержали 76-летнего подозреваемого в педофилии.

Он путем шантажа склонял 14-летнюю девочку к половым отношениям, сообщили на странице Национальной полиции Киевской области в Facebook.

В полицию сообщила мама пострадавшей девочки. Она заявила, что мужчина из соседнего села на протяжении двух лет принуждал ее дочь к интимной связи, угрожая, что все расскажет в школе.

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Потерпевшая девочка сняла его неправомерные действия на камеру в телефоне, что и послужило доказательством при задержании педофила.

Подозреваемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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