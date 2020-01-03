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3 января • обновлено в 18:21
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/ Криминал

Под Киевом задержали наркодиллершу из Офиса генпрокурора

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Сотрудницу Офиса генерального прокурора Украины заподозрили в соучастии в торговле наркотиками и задержали.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По их информации, по месту жительства женщины в пгт Боярка Киевской области был проведен обыск.

Во время него было обнаружено и изъято 30 таблеток метадона. Также установлено, что подозреваемая причастна к сбыту наркотических веществ. Именно на основании этого и было осуществлено задержание сотрудницы Офиса генпрокурора.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
наркотрафик Криминал
Место
Украина Киев
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Недострана хаоса и дегродации.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мир ,палёнка наркота,суицид,
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Охренеть... Из генпрокуратуры??? Да у вас правда Габон господа...
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Чистяков Шурик, шура , да у вас демократия чистая как слеза крокодила гены
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