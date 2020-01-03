Под Киевом задержали наркодиллершу из Офиса генпрокурора

Сотрудницу Офиса генерального прокурора Украины заподозрили в соучастии в торговле наркотиками и задержали.

Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По их информации, по месту жительства женщины в пгт Боярка Киевской области был проведен обыск.

Во время него было обнаружено и изъято 30 таблеток метадона. Также установлено, что подозреваемая причастна к сбыту наркотических веществ. Именно на основании этого и было осуществлено задержание сотрудницы Офиса генпрокурора.

Наркотики "Наблюдатель"

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