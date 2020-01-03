Под Киевом задержали наркодиллершу из Офиса генпрокурора

Сотрудницу Офиса генерального прокурора Украины заподозрили в соучастии в торговле наркотиками и задержали.
Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. По их информации, по месту жительства женщины в пгт Боярка Киевской области был проведен обыск.
Во время него было обнаружено и изъято 30 таблеток метадона. Также установлено, что подозреваемая причастна к сбыту наркотических веществ. Именно на основании этого и было осуществлено задержание сотрудницы Офиса генпрокурора.
Наркотики
"Наблюдатель"
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 ноября НАБУ задержало на взятке в 150 тыс. долларов директора департамента Офиса президента Светлану Кондзелю. Вместе с ней были задержаны и другие участники преступной группировки.
Также Специальная антикоррупционная прокуратура сообщила, что кроме директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светланы Кондзели НАБУ задержало ее сообщников.
Высший антикоррупционный суд применил к Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Позже стало известно, что сообщница Кондзели, экс-заместительница министра культуры Виктория Лесничая несколько раз встречалась с кандидатом на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины" и убеждала его во влиятельности сотрудницы ОП.
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