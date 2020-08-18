Под Киевом встреча друзей завершилась поножовщиной и убийством.

В Борисполе во время конфликта гость нанес хозяину множественные ножевые ранения, одно из которых оказалось смертельным.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, преступление было раскрыто благодаря наличию камер видеонаблюдения.

"К правоохранителям поступило сообщение от жителя области о том, что перестал выходить на связь и не вышел на работу его коллега, 62-летний житель Борисполя. В доме, где проживал пропавший, полицейские обнаружили, что входная дверь оказалась открытой, а в одной из комнат было найдено тело хозяина дома с многочисленными ножевыми ранениями. По словам врачей, один из ударов зацепил артерию и мужчина скончался от потери крови", – рассказал источник.

Наш собеседник добавил, что входе изучения записей с камер видеонаблюдения была установлена личность последнего посетителя погибшего. Им оказался 63–летний местный житель.

"Мужчину задержали – он сознался в содеянном. В тоже время, на вопрос, что произошло и стало причиной конфликта, он пока отвечает – случайно. Предварительно установлено, что во время распития алкогольных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого гость нанес хозяину дома множество ударов кухонным ножом", – уточнил собеседник.

Злоумышленнику уже избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. По факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Менском районе Черниговской области 30-летний мужчина во время ссоры нанес несколько ударов кулаком в лицо и ногой в живот 57-летнему односельчанину, после чего тот скончался в скорой.

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