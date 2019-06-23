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Под Киевом возле АЗС вспыхнул мощный пожар: первые фото и подробности

1.6тЧитать материал на украинском

Под Киевом в городе Буча 23 июня вспыхнул мощный пожар на территории склада металлоконструкций.

В пресс-службе ГосЧС в Киевской области сообщили, что загорелись около 1600 квадратных метров.

"В 7:41 в оперативную службу Ирпенского региона поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре в городе Буча. Пожар локализовали в 9 утра", – сообщили спасатели.

Пожар

Пожар

ГосЧС в Киевской области

Новости
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Пожар в Буче

Пожар в Буче

ГосЧС в Киевской области

По состоянию на 12:30, огонь полностью не ликвидировали.

Ликвидация огня

Ликвидация огня

ГосЧС в Киевской области

Как пишет Hromadske, рядом с местом возгорания стоит автозаправка. По предварительным данным, в ангарах, где начался пожар, находятся склады одежды секонд-хенд.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.

АЗС возле пожара

АЗС возле пожара

Пожар

Пожар

Киев Оперативный

Буча

Буча

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 4 апреля вспыхнул масштабный пожар. На месте работали спасатели.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Руку Кремля уже нашли?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пигин Макс, буй путЕна в жопе ощущаешь?
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