Под Киевом возле АЗС вспыхнул мощный пожар: первые фото и подробности

Под Киевом в городе Буча 23 июня вспыхнул мощный пожар на территории склада металлоконструкций.
В пресс-службе ГосЧС в Киевской области сообщили, что загорелись около 1600 квадратных метров.
"В 7:41 в оперативную службу Ирпенского региона поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре в городе Буча. Пожар локализовали в 9 утра", – сообщили спасатели.
Пожар
ГосЧС в Киевской области
Пожар в Буче
ГосЧС в Киевской области
По состоянию на 12:30, огонь полностью не ликвидировали.
Ликвидация огня
ГосЧС в Киевской области
Как пишет Hromadske, рядом с местом возгорания стоит автозаправка. По предварительным данным, в ангарах, где начался пожар, находятся склады одежды секонд-хенд.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
АЗС возле пожара
Пожар
Киев Оперативный
Буча
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 4 апреля вспыхнул масштабный пожар. На месте работали спасатели.
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