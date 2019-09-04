Под Киевом воспитательница садика жестоко избила ребенка: первые подробности и фото

В городе Обухов Киевской области воспитательница детского сада "Катюша" попала в скандал. Женщину обвинили в том, что она якобы избила ребенка курткой, которую тот забыл в беседке во время прогулки.

Об этом сообщила очевидец Юлия Дорош на странице Интернет-газеты "Зеркало Обухова" в Facebook. Она опубликовала фото работницы садика (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Дорош написала, что, когда проходила мимо заведение, услышала крики воспитательницы. Дело было в том, что кто-то из детей забыл куртку во время прогулки в беседке. По словам очевидицы, после того, как сотрудница садика поняла, кому принадлежал верхняя одежда, она якобы начала бить ею ребенка.

В городе Обухов Киевской области воспитательница детского сада "Катюша" попала в скандал Facebook Юлии Дорош

"Проходив мимо садика "Катюша", услышала крики... Кричала воспитательница. Группа собиралась заходить с прогулки, и кто-то из детей оставил в беседке курточку. Воспитательница со словами "Это уже можно выбрасывать?" пошла искать, чья она... Взяв куртку (с вида кожаная), она начала ею бить ребенка... Сделала ей замечание, но она не обратила внимания... " – подчеркнула Дорош.

Она отметила, что у женщины было каштановые окрашенные волосы средней длины. Воспитательница была одета в синий вязаный кардиган.

"Пыталась сфотографировать ее, но фото получились очень размыты. Возможно, все-таки кто-то из родителей узнает ее, средней длины каштановые окрашенные волосы, одета была в синий вязаный кардиган. Была мальчика, смуглого с темными волосами. Человек явно имеет проблемы с психикой и может быть опасным для детей", – добавила женщина.

Воспитательницу обвинили в том, что она якобы избила ребенка курткой Facebook Юлии Дорош

Пост Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неоднократно случались подобные ситуации и в других детсадах. Еще в 2017 году воспитателя одного из детских садов Киева заподозрили в жестоком обращении с детьми. 4-летняя девочка вернулась домой с синяком на переносице и гематомой на лбу.

Позже в Николаеве в саду женщина по имени Анастасия Крицкая случайно стала свидетелем жестокого избиения ее 4-летней дочери воспитательницей.

В 2018 году в Рогатине Ивано-Франковской области родители пожаловались на то, что воспитательница детского сада "Колокольчик" бьет детей.

В том же году в Киеве мама воспитанника детского сада №225 заявила, что там ее ребенка довели до невроза.

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