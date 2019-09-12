Под Киевом вооруженный водитель устроил гонки с полицией. Видео

В городе Борисполь Киевской области патрульные полицейские поймали 21-летнего вооруженного пистолетом водителя-гонщика, который ехал без документов и превышал скорость.

Правоохранители увидели авто Nissan GT-R, которое двигалось по одной из улиц и нарушало правила, написала пресс-служба патрульной полиции Киевской области на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Патрульные начали подавать водителю сигналы об остановке, но он не реагировал на них. Авто удалось остановить благодаря созданию искусственного затора и преследованию.

В городе Борисполь Киевской области патрульные полицейские поймали 21-летнего вооруженного пистолетом водителя-гонщика Патрульная полиция Киевской области

Во время общения с мужчиной инспекторы установили, что он не имел документов на управление транспортным средством. Также у водителя обнаружили пистолет для отстрела резиновыми пулями и 9 пуль нему.

Мужчина показал правоохранителям разрешение на оружие, однако оригинальность документа еще будет проверяться.

Водитель получил соответствующие админматериалы по ст.122-2 КУоАП (невыполнение водителем требования об остановке) и ч.2 ст.126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления). Авто патрульные эвакуировали на штрафстоянку, а также вызвали следственно-оперативную группу.

Он ехал без документов и превышал скорость Патрульная полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе возле города Кагарлык Киевской области лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Volkswagen, что привело к гибели трех человек.

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