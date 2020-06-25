Под Киевом, в поселке Козин Обуховского района, вооруженная банда ворвалась в дом к супружеской паре и ограбила ее.

Как стало известно OBOZREVATEL, инцидент произошел в ночь на 24 июня. Жертвами ограбления стал бывший глава концерна "Олимп" Ризван Дамирли и его жена, известный дизайнер Ольга Немировская.

Злоумышленники в черной одежке, похожей на форму правоохранителей, пробрались в дом через закрытую дверь. Ударили мужчину, затем связали людей и, угрожая оружием, забрали 40 тысяч долларов, 18 тысяч евро и пульт от Citroën.

Один из нападавших был невысокого роста, около 168-170 см, остальные двое около 180-185 см. Также они общались на русском языке, отметили в полиции.

Под Киевом вооруженная банда ограбила экс-главу "Олимпа" и известного дизайнера

Как писал OBOZREVATEL, ранее в киевской больнице скончался волонтер АТО, которого ограбил дворник, помогавший перевозить тело в морг.