Под Киевом водитель сбил велосипедиста и сбежал: пострадавший погиб

В с. Глушки Киевской области неизвестный автомобилист насмерть сбил велосипедиста. После аварии он скрылся.

Личность погибшего неизвестна, написали в пресс-службе полиции Киевской области. Полиция открыла уголовное производство за нарушение правил дорожного движения.

"В селе Глушки неизвестный водитель совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. От полученных телесных повреждений он умер. Водитель скрылся", – сообщили детали в полиции.

Автомобиль водителя и его личность устанавливаются.

Иллюстрация unn.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, в январе в Киеве водитель сбил человека на переходе и сбежал. Пострадавшая получила травмы.

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