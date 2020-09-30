Под Киевом водитель сбил насмерть пешехода и погиб при столкновении с другим авто

В Броварском районе Киевской области водитель Skoda сбил насмерть пешехода, а потом погиб в результате столкновения с другим автомобилем.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, погибшего пешехода нашли только после того, как начали осматривать место ДТП.

"На автодороге "Киев-Чернигов" неподалеку села Рудня 29 сентября около 20:30 Skoda сбила пешехода, после чего выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате полученных травм водитель Skoda и пешеход погибли на месте ДТП", – рассказал источник.

Он добавил, что по факту аварии открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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