Под Киевом в жутком ДТП погиб священник. Фото

Под Киевом произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб староста Свято-Ольгинского собора столицы Владислав Вржижевский.

О трагичном случае написали на странице Dtp.kiev.ua у Facebook. Так, по словам очевидцев, авто Audi на еврономерах выехало на встречную полосу и столкнулось там с Mitsubishi (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Под Киевом водитель Audi-бляхи, производя впечатление на двух девушек-пассажирок, вылетел на "встречку" и убил священника – водителя Mitsubishi. Подозреваемый и обе девушки – в реанимации", – говорится в посте.

Под Киевом в жутком ДТП погиб священник

В комментариях пользователь Александр Павлик отметил, что погибший – именно староста церкви Владислав Вржижевский.

"Это не священник, а староста Свято-Ольгинского собора г. Киева – Вржижевский Владислав. Он также был руководителем Всеукраинской молодежной скаутской организации "Эхо". Без отца осталась дочь", – написал Павлик.

Под Киевом в жутком ДТП погиб священник

Под Киевом в жутком ДТП погиб священник

Под Киевом в жутком ДТП погиб священник

Под Киевом в жутком ДТП погиб священник

Под Киевом в жутком ДТП погиб священник

Под Киевом в жутком ДТП погиб священник

Под Киевом в жутком ДТП погиб священник

Под Киевом в жутком ДТП погиб священник

Комментарий в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 29 февраля легковой автомобиль вылетел с дороги прямо в Русановский канал.

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