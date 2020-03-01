Под Киевом в жутком ДТП погиб священник. Фото

Под Киевом произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб староста Свято-Ольгинского собора столицы Владислав Вржижевский.
О трагичном случае написали на странице Dtp.kiev.ua у Facebook. Так, по словам очевидцев, авто Audi на еврономерах выехало на встречную полосу и столкнулось там с Mitsubishi (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Под Киевом водитель Audi-бляхи, производя впечатление на двух девушек-пассажирок, вылетел на "встречку" и убил священника – водителя Mitsubishi. Подозреваемый и обе девушки – в реанимации", – говорится в посте.
Под Киевом в жутком ДТП погиб священник
В комментариях пользователь Александр Павлик отметил, что погибший – именно староста церкви Владислав Вржижевский.
"Это не священник, а староста Свято-Ольгинского собора г. Киева – Вржижевский Владислав. Он также был руководителем Всеукраинской молодежной скаутской организации "Эхо". Без отца осталась дочь", – написал Павлик.
Под Киевом в жутком ДТП погиб священник
Под Киевом в жутком ДТП погиб священник
Под Киевом в жутком ДТП погиб священник
Под Киевом в жутком ДТП погиб священник
Под Киевом в жутком ДТП погиб священник
Под Киевом в жутком ДТП погиб священник
Под Киевом в жутком ДТП погиб священник
Под Киевом в жутком ДТП погиб священник
Комментарий в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 29 февраля легковой автомобиль вылетел с дороги прямо в Русановский канал.
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