Под Киевом в результате взрыва обгорел ребенок: первые детали ЧП

Под Киевом в пгт Кожанка произошел взрыв, вследствие которого пострадали мужчина и его трехлетний сын.

В результате взрыва газа в авто у ребенка обгорело 40% тела, отец получил ожог рук, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Газовый баллон емкостью 30 л мужчина привез по месту проживания в своем авто для бытовых нужд. Когда припарковался, раздался взрыв", – уточнили в полиции.

Авто Полиция Киевской области

Точную причину взрыва и возможных свидетелей устанавливают правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL, весной 2019 под Киевом произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погиб один человек. Причиной ЧП стало самодельное взрывчатое вещество, которое планировали использовать для рыбалки.

Позже скончался еще один пострадавший.

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