Под Киевом в результате взрыва обгорел ребенок: первые детали ЧП

Под Киевом в пгт Кожанка произошел взрыв, вследствие которого пострадали мужчина и его трехлетний сын.
В результате взрыва газа в авто у ребенка обгорело 40% тела, отец получил ожог рук, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
"Газовый баллон емкостью 30 л мужчина привез по месту проживания в своем авто для бытовых нужд. Когда припарковался, раздался взрыв", – уточнили в полиции.
Авто
Полиция Киевской области
Точную причину взрыва и возможных свидетелей устанавливают правоохранители.
Как писал OBOZREVATEL, весной 2019 под Киевом произошел взрыв в жилом доме, в результате чего погиб один человек. Причиной ЧП стало самодельное взрывчатое вещество, которое планировали использовать для рыбалки.
Позже скончался еще один пострадавший.
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