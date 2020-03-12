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12 марта • обновлено в 12:04
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/ Криминал

Под Киевом в пожаре погибло двое мужчин

1.1т
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В селе Гореничи Киевской области в ночь на 12 марта вспыхнул пожар в одноэтажном частном жилом доме, в результате которого погибло двое мужчин.

ЧП произошло на улице Павла Тычины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области на своем сайте.

На место прибыли спасатели. Они установили, что горела крыша дома. Сначала пожар локализовали, а затем ликвидировали.

Под Киевом в пожаре погибло двое мужчин

Под Киевом в пожаре погибло двое мужчин

ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух мужчин, 1979 и 1976 годов рождения. Предварительно, это заробитчане, которые проводили работы в доме.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля в Киеве вспыхнул пожар в коллекторе теплотрассы. Там спасатели обнаружили три тела мужчин.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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