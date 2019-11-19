Во вторник, 19 ноября, в селе Литвиновка Вышгородского района Киевской области, на улице Красная Слобода, произошел масштабный пожар в жилом доме. В результате ЧП погиб молодой человек.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:51, написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Огонь разгорелся на всей площади дома. На месте обнаружили тело мужчины 1983 года рождения.

Под Киевом в масштабном пожаре погиб молодой человек ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Сначала пожар локализовали, а затем – и ликвидировали. Причина возгорания будет установлена позже.

Под Киевом в масштабном пожаре погиб молодой человек ГУ ГСЧС Украины в Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября в Шевченковском районе Киева, на улице Жилянской, 107, вспыхнул пожар в помещении административного здания, которое использовали как хостел.

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