Под Киевом в лесу нашли тела без вести пропавших мужчины и женщины

В Киевской области в лесу нашли закопанными тела мужчины и женщины, которые ранее считались без вести пропавшими.

Как сообщает пресс-служба полиции области, оба погибшие проживали в городе Славутич.

"На днях в полицию поступило сообщение об исчезновении мужчины и женщины, жителей Славутича, долгое время не выходили на связь. По месту жительства пропавшей гражданки правоохранители обнаружили следы бурого цвета, похожие на кровь и беспорядок", – отмечено в сообщении.

Под Киевом в лесу нашли закопанные тела

Глава полиции Киевщины Андрей Небытов рассказал, что уже установлено лицо, которое подозревается в двойном убийстве. Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК. Санкция статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы.

Под Киевом в лесу нашли закопанные тела

Квратира погибшей

Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию мужчины, причастного к двойному убийству. По информации источников OBOZREVATEL, полицейские и военнослужащие Нацгвардии прочесывают территорию.

Как сообщал OBOZREVATEL, прокуратура завершила расследование жестокого убийства двух девушек в Киеве.