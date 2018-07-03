Под Киевом в лагере массово отравились дети: один ребенок в коме

Под Киевом в частном лагере "Славутич" массово отравились дети.

Один ребенок пребывает в коме, сообщили на странице Департамента здравоохранения Киевской облгосадминистрации в Facebook.

Вечером 2 июля с расстройством пищеварения в Переяслав-Хмельницкую районную больницу госпитализировали восьмилетнюю девочку. Она была сильно обезвожена и в последствии впала в кому. Ее состояние квалифицируют как тяжелое.

dt.ua/UKRAINE

"По предварительной информации, юная пациентка является ученицей спортивной "Школы Дерюгиных". В смене этой школы ― 28 детей, которые прибыли в ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" 29 июня, где должны были готовиться к соревнованиям", ― отметили в обладминистрации.

12 детей 2 июля почувствовали себя плохо ― у них были расстройства желудочно-кишечного тракта. Все они, кроме девочки в коме, попали в медизолятор лагеря. По состоянию на 3 июля там оставалось 7 детей.

Отмечается, что комиссия по эпидрасследованию и сотрудники прокуратуры несколько часов ожидали допуска к детям. Директор лагеря позволила им это сделать только в присутствии адвокатов.

Как стало известно позднее, детей выпустили из изолятора около 15:30 3 июля. У них был диагноз "функциональное нарушение пищеварения", пишет "Украинская правда".

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве произошло массовое отравление курсантов.