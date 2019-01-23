''Бил кастетом по голове'': под Киевом в баре напали на посетителя

В Боярке Киевской области драка между двумя посетителями караоке-бара закончилась черепно-мозговой травмой и срочной госпитализацией.

Как написал брат пострадавшего парня Антон Кошелев на своей странице в Facebook, его брата Дениса избил профессиональный спортсмен по имени Иван.

Конфликт произошел 20 января в баре Sky Voice. Пострадавший Денис отдыхал в компании своих друзей, однако один из его товарищей, Валентин, решил познакомиться с девушкой.

"Он начал с ней общаться, она попросила его не беспокоить ее. К ней подошел молодой человек, Иван, которого она ранее не знала лично, спросил, чего он от нее хочет и толкнул Валентина", – пересказал родственник потерпевшего.

Нападавший Иван Facebook Антон Кошелев

Денис Кошелев старался урегулировать конфликт, однако спустя 20 минут, выйдя из заведения на улицу, на него якобы напал Иван и ударил его в голову. Врачи предполагают, что ранение было нанесено кастетом, а ударов было не менее 3-4.

"После ударов Денис был без сознания 5-10 минут. Затем его доставили в скорую помощь в Боярке, откуда перевезли в Киев. Он находится в тяжелом состоянии с диагнозом "открытая черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в мозг, сильные ушибы и сотрясение мозга" в отделении нейрохирургии", – пояснил Антон.

Пострадавший Денис Facebook Антон Кошелев

В комментариях к посту мнения пользователей сети разделились. Некоторые очевидцы конфликта отметили, что друг пострадавшего, Валентин, грубо приставал к девушке, а не просто пытался с ней познакомиться. Кроме этого, они утверждают, что нападавший был трезвым, в отличии от пострадавшего.

Также избившего парня спортсмена Ивана обвинили в сговоре со своим тренером, который якобы являлся владельцем караоке, где и произошел конфликт, однако позже эту информацию опровергли.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в августе между двумя компаниями посетителей кафе произошла драка, которая переросла в стрельбу. Во время конфликта ранения получили три человека.

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