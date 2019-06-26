Депутата Госдумы не пустили в Украину: что о нем известно

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали депутата российской Госдумы. Ему отказали во въезде.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, гражданина РФ вернули обратным рейсом. Официально его имя не разглашается, однако агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на анонимные источники пишет, что это депутат от Пермского края Эдуард Маркин.

50-летний Маркин избирался в парламент 5 и 6 созыва. Представляет партию ЛДПР одиозного Владимира Жириновского.

В 2015 входил в список российского Forbes "Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих" под номером 50. Его состояние оценивалось почти в 200 млн рублей (около 83 млн грн).

Эдуард Маркин Forbes

Как писал OBOZREVATEL, в мае 2019 в столичном международном аэропорту "Киев" россиянин устроил дебош из-за того, что его отказались впускать украинские пограничники. Он пытался ударить правоохранителей и грубо оскорблял страну.

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