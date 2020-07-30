Под Киевом устроили массовую драку со стрельбой: есть раненый

В результате драки со стрельбой в Вишневом пострадал один человек.

В среду, 29 июля, в Вишневом Киевской области произошла массовая драка со стрельбой.

Об этом сообщили на странице Facebook “Киев Оперативный”. Инцидент случился на территории местного стадиона, рядом с парком “Орион”.

Конфликт возник между группами людей общая численность которых составила 15-20 человек. За дракой последовала перестрелка, в ходе которой один человек получил огнестрельное ранение в ногу.

По предварительной информации, пострадавшим оказался один из участников ОО "Автопатруль Майдан". Угрозы его здоровью нет.

На месте происшествия работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа и несколько экипажей врачей.

Причины и детали конфликта пока неизвестны.

В драке в Вишневом участвовали 15-20 человек (Facebook Киев Оперативный)

В ходе конфликта применили оружие (Facebook Киев Оперативный)

Одному человеку прострелили ногу (Facebook Киев Оперативный)

Полиция выясняет причины и детали конфликта (Facebook Киев Оперативный)

В Вишневом произошла драка со стрельбой (Facebook Киев Оперативный)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 июля, в центре Львова, на площади Рынок, возникла драка между компаниями местных жителей и иностранцев. В результате схватки один из участников получил сотрясение мозга, другому – выбили зуб.