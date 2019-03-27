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/Криминал

Под Киевом убили полицейского: что известно

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Под Киевом участковый офицер Вышгородской полиции погиб из-за травмы в драке. По предварительным данным, смерть наступила в результате травмы головы и кровоизлияния в мозг.

Поисками своего коллеги правоохранители занялись после того, как тот долгое время не выходил на связь. Труп обнаружили в доме полицейского в с. Козарович, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"В воскресенье вечером в одном из баров Вышгородского района произошла драка между отдыхающими. Полицейский, который тоже там отдыхал и находился вне службы, пытался их разборонить. В это время кто-то ударил его по голове, после чего тот потерял сознание", ‒ уточнили правоохранители.

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Парня привели в чувство и он отправился домой, но нанесенный удар в последствии оказался смертельным. В нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти, подозревают одного из посетителей. Его личность не установлена.

Подозреваемый в преступлении

Подозреваемый в преступлении

Полиция в Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, 26 марта в Запорожской области мужчина вызвал полицию, чтобы бросить гранату в правоохранителей. В ходе нападения были ранены два человека.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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