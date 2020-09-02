Под Киевом толпа устроила перестрелку из ружей посреди улицы. Видео
В Киевской области в городе Украинка группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана на пляже.
Об этом сообщил в Facebook Цяпенко.Info. Также в соцсети выложили видео конфликта, снятое очевидцем.
Инцидент произошел около 19:14 возле ресторана "Де Бош".
По свидетельству очевидцев, вооруженная ружьями группа людей совершила до десяти выстрелов.
"Есть раненые. Сейчас на месте происшествия персонал заведения активно собирает гильзы", – сказано в сообщении.
Другой свидетель, который до начала стрельбы находился рядом в ресторане "Васаби" рассказал, что официанты заведения очень испугались, а одна из них – девушка – начала изнутри закрывать верхнюю дверь.
Одна из свидетельниц происшествия попросила о помощи в Facebook у бывшего начальника полиции Обуховского района Дениса Ярославского.
Она написала, что в момент начала конфликта находилась за столиком на террасе ресторана. Лица кавказской национальности сначала устроили драку, а затем пустили в ход оружие.
"Во время первых выстрелов из АК47 я спряталась под стол и начала звонить жениху, который на минуту отошел, чтобы помыть руки. Прошу, помогите достучаться до правохранительных органов. В городе беспорядок. Полиция не реагирует ни на мелкие разбои, ни на такие, похожие на этот теракт в общественном заведении", – написала женщина.
Ярославский ответил, что руководство полиции уже в курсе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Суворовском районе Одессы местные жители устроили стрельбу. В результате были ранены несколько человек, среди которых и ребенок.