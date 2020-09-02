Под Киевом толпа устроила перестрелку из ружей посреди улицы. Видео

В Киевской области в городе Украинка группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана на пляже.

Об этом сообщил в Facebook Цяпенко.Info. Также в соцсети выложили видео конфликта, снятое очевидцем.

Инцидент произошел около 19:14 возле ресторана "Де Бош".

По свидетельству очевидцев, вооруженная ружьями группа людей совершила до десяти выстрелов.

"Есть раненые. Сейчас на месте происшествия персонал заведения активно собирает гильзы", – сказано в сообщении.

Другой свидетель, который до начала стрельбы находился рядом в ресторане "Васаби" рассказал, что официанты заведения очень испугались, а одна из них – девушка – начала изнутри закрывать верхнюю дверь.

Возле пляжа в Украинке произошла перестрелка Facebook Цяпенко.Info

Одна из свидетельниц происшествия попросила о помощи в Facebook у бывшего начальника полиции Обуховского района Дениса Ярославского.

Она написала, что в момент начала конфликта находилась за столиком на террасе ресторана. Лица кавказской национальности сначала устроили драку, а затем пустили в ход оружие.

"Во время первых выстрелов из АК47 я спряталась под стол и начала звонить жениху, который на минуту отошел, чтобы помыть руки. Прошу, помогите достучаться до правохранительных органов. В городе беспорядок. Полиция не реагирует ни на мелкие разбои, ни на такие, похожие на этот теракт в общественном заведении", – написала женщина.

Ярославский ответил, что руководство полиции уже в курсе.

Свидетельница перестрелки попросила о помощи. Facebook Дениса Ярославского

Перстрелка произошла возле ресторана "Де Бош". Google

Как сообщал OBOZREVATEL, в Суворовском районе Одессы местные жители устроили стрельбу. В результате были ранены несколько человек, среди которых и ребенок.

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